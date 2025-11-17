Murió una joven en un vuelco en la ruta



Una mujer perdió la vida y un hombre resultó herido tras un vuelco ocurrido en la ruta. La víctima fue identificada como Magalí Pedernera Navarro, de 27 años.

Un trágico incidente ocurrió este domingo sobre la ruta que une Las Grutas con San Antonio Oeste.

El Fiat Siena en el que viajaban las dos personas perdió el control por motivos que aún se investigan. Según los primeros reportes, el auto se despistó, impactó contra un talud y volcó con violencia, lo que provocó lesiones severas en ambos ocupantes.

Cuando arribaron los equipos de emergencia, la joven permanecía dentro del habitáculo y presentaba un cuadro extremadamente delicado. Inicialmente fue trasladada al hospital de Las Grutas y luego a San Antonio Oeste, donde desde la guardia se dispuso un traslado urgente hacia Viedma.

Murió durante el trayecto, según confirmaron oficialmente.