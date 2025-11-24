Lunes de clásico por Playoffs de la Liga Profesional entre Racing y River

Esta tarde de lunes, Racing Club recibirá en Avellaneda a River Plate, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará en el Estadio Presidente Perón desde las 19:15 horas y con Facundo Tello como árbitro.

«La Academia» y «El Millo» se miden en un duelo clave

Racing llega a esta instancia luego de un impresionante sprint final en la fase regular, en el que ganó en seis de sus últimas nueve presentaciones y empató las tres restantes. Esto les permitió a los dirigidos por Gustavo Costas finalizar terceros en la Zona A con 25 puntos.

La “Academia” intentará conseguir un triunfo que le permita tomarse revancha de la derrota en los cuartos de final de Copa Argentina, en la que River lo eliminó gracias al triunfo 1-0 con gol de Maximiliano Salas, quien cumplió con la ley del ex.

El Torneo Clausura es la única instancia que le queda a Racing para clasificar a la Copa Libertadores 2026, aunque para hacerlo se tendrá que consagrar campeón en el ámbito local.

River, por su parte, atraviesa un momento flojísimo, ya que perdió 8 de sus últimos 12 partidos e incluso se complicó seriamente su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Esto se debe a que terminó cuarto en la tabla anual y para meterse en la próxima edición del torneo de clubes más importante de América se debe consagrar campeón del Torneo Clausura o lo debe hacer Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors.

Una nueva derrota dejaría aún más en la cuerda floja a su director técnico, Marcelo Gallardo, quien buscará un triunfo clave en el “Cilindro de Avellaneda” que le permita a sus dirigidos recuperar la confianza.

Fútbol – Torneo Clausura

Playoffs – octavos de final

Probables formaciones Racing – River

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Alan Forneris, Adrián Fernández; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.iiRiig

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Yamil Possi