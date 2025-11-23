Le sacó el auto a los padres, tomó alcohol y chocó

Un accidente de tránsito ocurrido este domingo por la madrugada en Comodoro Rivadavia terminó derivando en la imputación de un joven de 19 años por hurto de automotor y daños, luego de que se confirmara que el vehículo que conducía había sido tomado sin autorización.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:25, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre un choque en la intersección de Santa Cruz y Sargento Cabral. Al llegar al lugar, efectivos de la Seccional Segunda encontraron un Fiat Palio color bordo que había impactado contra el exterior de una vivienda. Sentados en la vereda se encontraban el conductor, identificado como B.L. (19 años), y su acompañante, un adolescente de 15 años, quienes reconocieron el choque.

La propietaria de la vivienda damnificada decidió no radicar denuncia penal, por lo que inicialmente la Fiscalía dispuso la imputación en libertad por daños. Personal de la APSV le realizó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado positivo de 1,67 g/L, más del triple del límite permitido. El menor fue entregado a su progenitor.

Sin embargo, minutos después, una mujer identificada como B.N.B. se presentó en el lugar y denunció que el vehículo había sido sustraído de la vivienda de los padres del menor acompañante, ubicada en calle 12 de Octubre. Según indicó, las familias del conductor, del acompañante y de la denunciante mantienen una relación de amistad y conviven en el mismo domicilio, donde la llave del rodado había quedado al alcance del presunto autor.

Ante esta nueva información, la fiscal de turno ordenó la detención del joven de 19 años, quien quedó imputado por hurto de automotor y daños.