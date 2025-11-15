La Sub17 Argentina, perdió por penales ante Meixcvo y quedó eliminada del Mundial

La Selección Argentina Sub17, cayó 5-4 en los penales ante México, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, y quedó eliminada en los 16avos de final del certamen.

Los autores de los goles fueron el delantero Ramiro Tulián y el defensor Fernando Closter para la Argentina, mientras que los tantos mexicanos los anotó el delantero Luis Gamboa.

Eliminación temprana para los Sub17

El primer tiempo del partido, que contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, fue un verdadero monólogo de la Selección argentina Sub 17, que se puso rápidamente en ventaja a los ocho minutos gracias a un golazo de Tulián, quien definió al ángulo luego de recibir en el borde del área tras un córner de su compañero de ofensiva Felipe Esquivel.

Los dirigidos por Diego Placente tuvieron muchísimas aproximaciones en la primea mitad para estirar la ventaja, pero terminaron sufriendo muchísimo la falta de efectividad.

En el segundo tiempo los jugadores argentinos sufrirían muchísimo no haber estirado la ventaja en la primera mitad, ya que en un abrir y cerrar de ojos, Gamboa hizo un doblete para que México diera vuelta la historia. Primero con un tremendo cabezazo al minuto de juego y después, a los 13 del complemento, se encontró solo con la pelota en el área tras una desatención defensiva de sus rivales.

Cuando parecía que se acababa la ilusión para los chicos argentinos, apareció Closter con un cabezazo a falta de solo cinco minutos para al final, al aprovechar una mala salida del arquero mexicano Santiago López.

Pero la ilusión argentina terminó en los penales, donde fue justamente López quien se convirtió en héroe para los mexicanos, al atajarle la primera ejecución a Gastón Bouhier y meter el gol que metió a México en los octavos de final.

Esta eliminación de la Argentina cae como un balde de agua fría, ya que los dirigidos por Placente habían sido el mejor primero en la fase de grupos, mientras que México había avanzado por la ventana tras terminar como el octavo mejor tercero.

El rival de México en los octavos de final será Portugal, que más temprano venció 2-1 a Bélgica.