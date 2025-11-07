La Selección Argentina se prepara con vistas al amistoso frente a Angola

La Selección Argentina masculina de fútbol, ya se prepara de cara al último amistoso del 2025 frente a Angola, a jugarse el próximo viernes 14.

Será la despedida de los campeones del mundo, previo a un 2026 que tendrá como principal objetivo el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

«La Scalonetta» tiene a los convocados

El cruce amistoso entre la Selección Argentina campeona del mundo y bicampeona de América, será ante Angola el próximo viernes 14 de noviembre a la una del mediodía en Luanda, que es la capital del país africano.

De cara a este encuentro, el director técnico Lionel Scaloni decidió convocar a casi todos los jugadores que suelen ser tenidos en cuenta como titulares y también se destaca la presencia de Lionel Messi, quien era vital para que la AFA cobrara 12 millones de dólares por este amistoso.

Uno de los jugadores que más se extrañará será el arquero Emiliano “Dibu” Martínez. Esto se debe a que Scaloni quiere probar a otros arqueros para completar la lista mundialista.

Los convocados por Lionel Scaloni para el amistoso ante Angola: como arqueros Gerónimo Rulli, Walter Benítez; como defensores Nahuel Molina, Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.

Como mediocampistas estarán Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz; mientras que como delanteros fueron citados Lionel Messi, Giuliano Simeone,Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López y Joaquín Panichelli.