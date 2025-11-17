La primera Final del Reducido con Deportivo Madryn como protagonista, será el sábado en Río Cuarto

Este lunes quedó confirmado el día y el horario para la primera final del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional que el Deportivo madryn disputará ante Estudiantes de Río Cuarto.

El juego de Ida, será el sábado 22 desde las 21:15 horas a jugarse en el Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

El sábado en Córdoba por el primer paso hacia el ascenso

Luego de concretar su clasificación a la Final del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional tras vencer Deportivo Morón este domingo en el Estadio Abel Sastre, «El Depo» ya se mentaliza en lo que será su próximo cruce por el gran objetivo que es llegar a la máxima categoría.

Hoy lunes quedó confirmado el día y horario de la Final de Ida del certamen, que tendrá al «Depo» visitando a Estudiantes en Río Cuarto el sábado 22 de noviembre desde las 21:15 horas.

El partido, contará con televisación y aún resta por conocerse quien será el arbitro principal del cotejo.

Vale destacar que este Torneo de la Primera Nacional 2025, la definición por el segundo ascenso se jugará a dos partidos, por lo que el partido de Vuelta de la Final del Reducido, tendrá lugar en reducto «Aurinegro», con los portuarios ante la enorme posibilidad de concretar su ascenso a primera división en su cancha y ante su gente.

Deportivo Madryn, viene de clasificarse a la Final tras vencer en Semifinales a Deportivo Morón, superándolo por ventaja deportiva, con 1-0 a favor del «Gallo» en el juego de Ida y el triunfo por 1-0 este domingo en la Vuelta en Puerto Madryn.

Cómo llegan los cordobeses

Por su parte, Estudiantes de Rio Cuarto viene de superar en la instancia Semifinal a Estudiantes de Caseros, también por la misma modalidad.

En Caseros, había ganado el equipo de Buenos Aires, pero en Córdoba, en la Vuelta jugada el pasado sábado, venció por la mínima diferencia y concretó su lugar en la Final.