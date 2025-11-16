La CTA profundiza su estrategia contra la reforma laboral y convoca a nuevas marchas

La Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma se reunió para analizar el avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y trazó una estrategia sindical y política que se desplegará durante las próximas semanas.

Durante el encuentro, el secretario general Hugo “Cachorro” Godoy presentó un informe político, tras lo cual representantes del Instituto de Estudios y Formación (IEF), del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) y del Departamento Jurídico expusieron análisis técnicos y documentos con propuestas alternativas. Ese material será elevado a los bloques legislativos del Congreso y a gobernadores provinciales para aportar insumos al debate parlamentario.

La Central confirmó que acompañará el paro nacional convocado por ATE para el 19 de diciembre, que incluirá una marcha a la Secretaría de Trabajo. Ese mismo día participará de la movilización de jubiladas y jubilados desde el Congreso hacia Plaza de Mayo.

Además, la CTA marchará el 26 de noviembre a la Secretaría de Trabajo en el marco de la convocatoria al Consejo del Salario y participará el 28 de noviembre de la movilización de la Multisectorial de La Matanza contra las políticas económicas nacionales. Entre el 22 y el 24, representantes de la organización asistirán al 38° Encuentro de Mujeres y Diversidades en Corrientes.

También se convocó a un plenario de la Coordinación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria (CNTI) para el 9 de diciembre en Buenos Aires, y a un Cabildo Abierto sobre Derechos Humanos y democratización del Poder Judicial el 13 de diciembre.

De cara a los primeros días del mes próximo, la central avanza en la articulación con movimientos sociales, sindicatos de las tres centrales, Pymes y otras organizaciones para impulsar una masiva movilización en todo el país. Tanto la CTA Autónoma como la CTA de los Trabajadores adelantaron que realizarán un paro nacional con marcha al Congreso cuando se trate la reforma laboral.

Otros puntos destacados

Durante la reunión, la Central celebró la inscripción en el Registro de Asociaciones Sindicales de la Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones (UETTeL), destacó la participación institucional en la Noche de los Museos de Buenos Aires y anunció la reciente afiliación del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.