La AFA avanza en contra de Estudiantes de La Plata con una sanción de 6 meses a su presidente Juan Sebastián Verón

La Asociación del Fútbol Argentino suspendió por seis meses al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón.

A través de un fallo publicado este último jueves, la AFA sancionó al ex futbolista luego de que los jugadores del “Pincha” le dieran la espalda en el pasillo a los de Rosario Central antes del partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura.

Continúa la disputa entre AFA y Estudiantes

Los cruces entre la AFA y Estudiantes surgieron luego de que el club platense se expresara en contra del título de Campeón de Liga que recibió Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual. Dicho torneo se inventó de la noche a la mañana, sin que ningún equipo supiera que competía por él a lo largo del año.

Este jueves, a través de un fallo, la AFA sancionó a Verón para toda actividad relacionada con el fútbol, mientras que los jugadores que realizaron el pasillo de espaldas no podrán disputar las primeras dos fechas del próximo torneo que dispute el “Pincha”.

El fallo completo de la AFA

1°) SANCIONAR al presidente del Club Juan Sebastián Verón con una suspensión de SEIS (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

2º) SANCIONAR con DOS (2) FECHAS DE SUSPENSIÓN a los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones —entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

3º) DISPONER que las suspensiones impuestas en el punto 2º se computarán en el PRÓXIMO torneo oficial en el que el Club Estudiantes de La Plata intervenga con su plantel profesional masculino, debiendo cumplirse sobre la base de partidos efectivamente disputados por el equipo, y de modo tal que la sanción resulte proporcionada y no afecte la integridad de la competición en curso.

4º) IMPONER al jugador Nº 6 NÚÑEZ SANTIAGO MISAEL, capitán del primer equipo del Club Estudiantes de La Plata, además de la sanción establecida en el punto anterior, la PROHIBICIÓN DE EJERCER LA FUNCIÓN DE CAPITÁN de cualquier equipo oficial del citado club por el término de TRES (3) MESES, como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo y en las facultades disciplinarias de este Tribunal.

5º) SANCIONAR al CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA con multa de CUATRO MIL (4.000) v.e., por conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio, en los términos del art. 12 del Código Disciplinario.iiRiig

6º) DISPONER la continuación de las presentes actuaciones respecto de los restantes miembros de la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata, a fin de determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponderles en relación con los hechos investigados.