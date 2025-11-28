Jony Viale, ganador del Martín Fierro de Cable



El periodista Jonatan Viale se alzó con el premio Martín Fierro de Cable en la categoría de Mejor Conducción Masculina, un galardón que celebra su desempeño en su programa ¿La Ves?, que se trasmite en la señal TN.

El éxito de Viale no se limita a la televisión, ya que también es una de las figuras de Radio Rivadavia (AM 630), donde lidera la tarde, de 15 a 18, con su ciclo radial, que se posicionó consistentemente entre los más escuchados.

El periodista subió al escenario acompañado de su equipo de producción y agradeció uno por uno a los presentes: “Me gané esto, lo más importante. Gracias a todos. Voy emocionado. El premio yo quería que lo gane el programa. Me parece que el programa fue de menor a mayor y quiero agradecer a TN porque es una casa donde se trabaja de manera espectacular”.

“Gracias APTRA, gracias C5N, porque hicieron una transmisión extraordinaria, muy buena, nos sentimos muy cómodos”, cerró.

La noticia de su victoria en la ceremonia, fue uno de los momentos más comentados de la noche, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.