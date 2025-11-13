Javier Milei celebró el acuerdo de Argentina con Estados Unidos



El presidente Javier Milei afirmó esta tarde que “están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro, dejemos la barbarie populista y nos volvamos a convertir en la primera potencia mundial”.

Desde la provincia de Corrientes, el mandatario se mostró expectante por la inserción de Argentina en el mundo ante la “demanda de energía y alimentos”.

Milei se refirió, en principio, a la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) en octubre, al afirmar que “le ganamos 41 a 24 al kirchnerismo y estamos cerrando la noche populista”.

“Lo vamos a validar con los hechos siendo el gobierno más reformista de la historia argentina”, insistió.

Luego, el presidente defendió la reforma laboral al advertir que “cuando el 50 por ciento de los argentinos está en la informalidad” en el mercado de trabajo, “nadie puede decir que se pierden derechos”.

“Nadie de los ‘insiders’ pierde derechos, y los que están en el mercado informal no tienen ningún derecho, por lo que no hay que dejarse psicopatear por estos mentirosos y estafadores”, expresó Milei desde Corrientes.