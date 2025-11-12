Investigan presunta mala praxis en el Hospital Isola

La Justicia de Puerto Madryn investiga un presunto caso de mala praxis ocurrido en el Hospital Andrés Isola, donde una paciente de 74 años habría recibido por error una inyección de formol —una sustancia tóxica y no apta para uso humano— en lugar de anestesia durante una práctica médica.

Según el expediente iniciado el 1° de octubre a raíz de la denuncia presentada por la hija de la víctima, el hecho habría ocurrido el 26 de agosto, cuando la mujer —afiliada a PAMI— concurrió al hospital con una derivación del PROSATE para ser atendida por el servicio de Dermatología debido a una erupción cutánea en el seno izquierdo.

De acuerdo con el relato incorporado a la causa, el médico que evaluó inicialmente a la paciente se retiró del consultorio y la atención quedó a cargo de otra profesional que, según la denunciante, no sería dermatóloga y se habría identificado como asistente de farmacia.

Durante el procedimiento, la paciente manifestó fuertes dolores y, minutos más tarde, el personal de salud detectó que la sustancia aplicada en dos oportunidades no era anestesia, sino formol. En la denuncia se deja constancia de que la médica salió del consultorio pidiendo ayuda y habría reconocido su error ante el personal de enfermería que acudió al lugar.

Como consecuencia, la mujer sufrió un fuerte pico de presión arterial y una necrosis en el tejido mamario. Semanas después, debió ser intervenida quirúrgicamente en el Sanatorio de la Ciudad para extraer el tejido afectado por el químico.

El caso es investigado por el Ministerio Público Fiscal como un posible hecho de mala praxis. La denunciante habría aportado distintas pruebas que respaldarían lo ocurrido durante la atención médica.