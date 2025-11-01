Investigadora del Cenpat fue seleccionada para participar en dos becas internacionales

Desde el Centro Nacional Patagónico (Cenpat) de Puerto Madryn se siguen generando científicas y científicos que promueven la ciencia argentina a los más altos estándares mundiales. En este marco, la especialista Paula Bermejo, profesional de apoyo a la investigación en el CESIMAR- CONICET, fue seleccionada en dos becas internacionales para participar en dos instancias de formación y colaboración científica durante los meses de octubre y noviembre.

Las becas

Se trata de dos proyectos internacionales, en los cuales la licenciada Bermejo participó con colegas de todo el mundo. La primera de ellas fue en Namibia, en África, por la Regional Graduate Network in Oceanography (RGNO) Discovery Camp. Se trata de un curso intensivo que reúne a jóvenes investigadores para estudiar los ciclos biogeoquímicos asociados a la corriente de Benguela.

Y el segundo proyecto es en Malasia, Asia, por The Global Ocean Oxygen Decade (GOOD) and the Ocean Acidification Research for Sustainability (OARS). Se trata de una escuela de verano internacional dedicada a la observación y análisis del océano, con enfoque en acidificación y desoxigenación oceánica.