Industriales reclaman la devolución de saldos tributarios y extensión del RIGI

Expertos tributaristas remarcaron que la reforma impositiva debe favorecer la devolución de los saldos a favor que tienen las empresas y que le quitan capital de trabajo y la extensión del RIGI a todas las industrias.

Asimismo, reiteraron que es urgente una modificación de los impuestos distorsivos como a débitos y créditos, ingresos brutos y tasas municipales, en especial la de Seguridad e Higiene.

“En el cortísimo plazo una de las cosas que más les preocupa a la industria son los sados a favor nacionales y provinciales. Es capital que las empresas no están pudiendo utilizar”, señaló Carlos Abeledo, Presidente del Departamento de Política Tributaria UIA.

En ese sentido, remarcó que es imprescindible que las empresas puedan “agotar los saldos a favor en forma inmediata”.

El tributarista de la UIA señaló que “los objetivos que tiene el gobierno son parecidos a los que tenemos desde el sector industrial”, pero advirtió: “Estamos expectantes en esperar la velocidad y la forma en que va a suceder esto”.

A su vez, remarcó que “está faltando un consenso fiscal, pero que modifiquen los errores de concepción los anteriores”.

Abeledo también reclamó que el RIGI se extienda a todas las empresas y a crear un sistema especial para las medianas, pequeñas empresas”.

En el mismo sentido, César Litvin, CEO Lisicki Litvin & Abelovich, sostuvo que “los saldos a favor son un mounstro que se creó por cobros anticipadas. Debe haber un trámite ágil y rápido para la devolución”

“Los saldos a favor técnico debieran ser de inmediata disponibilidad”, insistió.