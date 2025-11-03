Hallan cocaína en el auto que volcó y en el que murió una mujer



Un peritaje policial realizado en el auto que volcó el jueves pasado en Comodoro Rivadavia, en el que murió una mujer y su pareja resultó gravemente herido, determinó que en el vehículo había medio kilo de cocaína. Además, en un allanamiento posterior en la vivienda de la pareja, se hallaron otros 50 gramos de la misma droga.

El accidente fatal ocurrió el jueves pasado a la madrugada en Km 8, cuando una VW Suran volcó y ambos ocupantes salieron despedidos. La mujer, Aldana Micaela Manrique (28), murió en el acto. Mientras que su pareja y conductor del auto, Mario Soto (27), sufrió graves heridas y sigue internado en estado reservado.