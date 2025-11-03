DROGAS - MUERTE - VUELCO

Hallan cocaína en el auto que volcó y en el que murió una mujer


Un peritaje policial realizado en el auto que volcó el jueves pasado en Comodoro Rivadavia, en el que murió una mujer y su pareja resultó gravemente herido, determinó que en el vehículo había medio kilo de cocaína. Además, en un allanamiento posterior en la vivienda de la pareja, se hallaron otros 50 gramos de la misma droga.

El accidente fatal ocurrió el jueves pasado a la madrugada en Km 8, cuando una VW Suran volcó y ambos ocupantes salieron despedidos. La mujer, Aldana Micaela Manrique (28), murió en el acto. Mientras que su pareja y conductor del auto, Mario Soto (27), sufrió graves heridas y sigue internado en estado reservado.

Editar
EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: Politica

Donde la ley se ausenta, la soberanía se desvanece

TERMÓMETROS

Etiquetas: Alberto Fernández, cfk, peronismo

De Alberto para Cristina
Etiquetas: cristian ritondo, lla, patricia burllich, pro

Menos PRO, más LLA
Etiquetas: Mauricio Macri, pro

Macri quiere candidato propio en 2027

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: gabinete, Javier Milei

Milei reúne a su nuevo Gabinete
Etiquetas: Concejo Deliberante, elecciones, Sarmiento

Alternativa Vecinal gana las elecciones a concejal en Sarmiento
Etiquetas: la bancaria, REFORMA LABORAL, SERGIO PALAZZO

La Bancaria rechaza la reforma laboral