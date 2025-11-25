GEMPA 2025: un encuentro para acercar la ciencia marina a toda la comunidad

El Grupo de Estudio del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) presentará el Encuentro GEMPA 2025: Ciencia Marina Federal y Divulgación para la Comunidad, una iniciativa destinada a compartir con la sociedad los avances científicos obtenidos durante la histórica expedición Talud IV, desarrollada a bordo del buque de investigación Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute.

La misión, realizada gracias a un convenio entre CONICET y el Schmidt Ocean Institute, exploró durante casi tres semanas las profundidades del talud continental argentino con tecnología de vanguardia, incluyendo vehículos operados remotamente (ROVs) equipados con cámaras 4K. Las transmisiones en vivo permitieron que por primera vez el público siguiera en tiempo real el trabajo de los investigadores, alcanzando 18 millones de visualizaciones y un pico de 90.500 personas conectadas simultáneamente, un récord para la ciencia marina del país.

Un encuentro para compartir conocimiento

El Encuentro GEMPA 2025 tiene como objetivo acercar esos hallazgos a las comunidades de Rawson y Puerto Madryn, promover vocaciones científicas en jóvenes y fortalecer la presencia de Chubut en la agenda nacional de ciencia marina. Las actividades se desarrollarán en el Ecocentro Puerto Madryn y en la Legislatura del Chubut.

La agenda comenzará el martes 2 de diciembre con una charla abierta en la Honorable Legislatura Provincial, destinada al público general. Allí, investigadores del GEMPA explicarán cómo se planificó la expedición Talud IV, qué tecnologías se emplearon y cuáles fueron los descubrimientos más destacados en alta mar. La actividad será con entrada libre y gratuita, con inscripción previa en: https://forms.gle/XX1obnyBfRCK5y6z6

El miércoles 3 de diciembre, el Ecocentro Puerto Madryn será sede de una presentación científica donde se expondrán experiencias y resultados preliminares de la misión. El encuentro será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de GEMPA, permitiendo el acceso a participantes de todo el país.

La propuesta concluirá el viernes 5 de diciembre con un Encuentro con la comunidad en el Ecocentro, especialmente destinado a infancias y familias. Habrá estaciones temáticas, actividades interactivas y espacios de divulgación pensados para acercar el fascinante mundo del océano profundo de forma lúdica y participativa.

Participación institucional

Todas las actividades del Encuentro GEMPA 2025 son gratuitas. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut, en el marco del trabajo conjunto para promover la divulgación científica y estimular el interés por la investigación marina en todo el territorio provincial.