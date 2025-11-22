Franco Colapinto quedó 15° en la clasificación en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) enfrenta una investigación de los comisarios deportivos de la FIA en el Gran Premio de Las Vegas por una presunta infracción cometida por su equipo en la gestión de neumáticos tras la clasificación.

La audiencia con los delegados de la Fórmula 1 se realizó de madrugada en Argentina.

No hay buenas noticias para Colapinto

La citación al equipo Alpine se produjo a las 21:15 del viernes hora de Las Vegas, lo que se tradujo a las 02:15 de la madrugada del sábado 22 de noviembre en Argentina, en una investigación que se centra en el incumplimiento de los artículos 30.5 g) y 30.4 a) del Reglamento Deportivo.

La presunta infracción consiste en el «uso de neumáticos que habían sido devueltos electrónicamente después de la Práctica Libre 3 (FP3)».

El Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, reportó que, al ser la FP3 declarada en mojado, el reglamento exige que un juego de neumáticos intermedios debe devolverse electrónicamente a la FIA a más tardar dos horas después de la finalización de la práctica. El coche #43 de Colapinto no cumplió con esta devolución electrónica obligatoria.

El piloto argentino había logrado avanzar a la Q2 de la clasificación, donde finalizó en la 15° posición. La decisión de los comisarios, que podría resultar en una sanción económica o incluso deportiva, se espera en las próximas horas, justo antes de la carrera del domingo.

Habló el argentino

Franco Colapinto (Alpine), quien largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, se lamentó por el error que tuvo en la penúltima vuelta de la clasificación al asegurar que fue “una pena”.

Colapinto había tenido una muy buena Q1, en la que terminó 11° y pudo meterse entre los 15 que avanzaron a la Q2.

Sin embargo, no pudo redondear una buena actuación en la segunda tanda clasificatoria, ya que necesitaba un buen tiempo en sus últimas vueltas debido a que habían mejorado mucho las condiciones de pista bajo la lluvia y su ilusión se vino abajo cuando se pasó en una curva.

Con respecto a dicho momento, el argentino explicó: “En la ante última vuelta venía bajando mucho y toque el piano en la penúltima curva y se me puso todo de costado”.

“Es una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si llegaba a Q3, pero 11 quedaba seguro”, se lamentó el argentino.

Además, reconoció que “fue una qualy difícil” porque “había poco grip y mucho spray”.