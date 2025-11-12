Fiscales de Madryn participan de un entrenamiento en juicio por jurados e investigaciones forenses en Estados Unidos

Integrantes del Ministerio Público Fiscal de Chubut se capacitan y fortalecen su experiencia en juicios por jurados, investigación y litigación en un entrenamiento internacional que se realiza en San Francisco, California.

Las fiscales María Angélica Cárcano y Romina Carrizo, integrantes de la Agencia de Investigación de Casos de Abuso Sexual y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, forman parte del programa “Training para fiscales en Juicio por Jurados, Litigación e Investigaciones Forenses”, que se desarrolla en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos.

El encuentro reúne a representantes judiciales de distintos países con el objetivo de intercambiar experiencias y profundizar en prácticas vinculadas al sistema de juicio por jurados, además de incorporar herramientas modernas en materia de investigación criminal y técnicas forenses.