Ferrocarril Patagónico clasificó al Final Four del PreFederal de Básquet

El pasado fin de semana, Ferrocarril Patagónico consiguió su clasificación al Final Four del Torneo Prefederal de Básquet.

El equipo dirigido por Mario Sotosca superó todas las expectativas iniciales con un plantel joven y se ganó su lugar en la siguiente instancia del certamen, en la que se medirá entre los dias 15 y 16 de noviembre próximos.

«La Maquinita» ya piensa en el Final Four

El equipo de Ferrocarril Patagónico se clasificó al Final Four del Torneo PreFederal de Básquet, tras ganar sus últimos 4 partidos consecutivos, en una notable remontada.

De esta manera, los portuarios jugarán la definición en Trelew, a disputarse los dias 15 y 16 de noviembre, sede que se adjudicó Huracán por haber finalizado 1ro.

Las semifinales tendrán los cruces Huracán vs. Federación y Ferro vs. Náutico de Rada Tilly. Los dos finalistas, además de disputar el título, obtendrán el derecho de participar en la Liga Federal 2026.

A lo largo del torneo, Sotosca utilizó 15 jugadores. Cinco de ellos estuvieron presentes en los 10 encuentros disputados: Matías Sales, Joaquín González, Emiliano Sombra, Santiago Avendaño y Javier Den Dauw. En tanto, Tomás Martín y Galo Vega Costa participaron en 8 juegos.

El goleador del equipo fue Emiliano Sombra, con 120 puntos, mientras que el mejor promedio anotador correspondió a Bruno Marani, quien totalizó 98 puntos en 7 presentaciones.