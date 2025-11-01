Exitosa convocatoria de inversores para aprovechamientos hidroeléctricos



El llamado a Manifestación de Interés para la construcción de pequeños y medianos aprovechamientos hidroeléctricos en la Provincia del Neuquén concluyó con total normalidad y una destacada participación del sector privado.

Más de 15 empresas de reconocida trayectoria en el rubro energético presentaron sus proyectos para desarrollar los recursos hídricos de nuestra provincia y analizaron el Inventario de Aprovechamientos Hidroeléctricos elaborado por Emprendimientos Hidroeléctricos (EmHidro).

Las firmas participantes cuentan con solidez técnica, experiencia profesional y el know-how necesario para garantizar proyectos de calidad.

En los próximos días se analizarán las propuestas y se comenzará a trabajar en modelos de pliegos para iniciar los procesos licitatorios y determinar los plazos de concesión para avanzar a la siguiente etapa.

Esta es una muy buena noticia para el desarrollo hidroenergético de Neuquén y una muestra del atractivo que genera el potencial de los recursos de nuestra provincia. Resta por analizar las cuestiones técnico financieras de las propuestas.

Potencial neuquino

Neuquén cuenta con una de las cuencas hidrográficas más extensas de la Argentina, de la cual actualmente se aprovecha solo una parte de su potencial.

Con el objetivo de impulsar nuevos desarrollos, EmHidro elaboró un inventario de posibles aprovechamientos hidroeléctricos de mediana y pequeña escala sobre ríos y arroyos en distintas zonas estratégicas de la provincia del Neuquén. Esta es una herramienta estratégica para orientar los esfuerzos hacia un mismo objetivo: aprovechar de manera sustentable los recursos hídricos de la provincia.

En esa línea, los proyectos incluidos en el llamado a Manifestación de Interés abarcan tanto el reacondicionamiento de instalaciones existentes como la construcción de nuevos aprovechamientos en distintas localidades de Neuquén, con potencias que van desde pequeñas centrales hasta desarrollos de mediana escala.

De esta forma, Neuquén tiene la posibilidad de aumentar su potencial como generadora de energía a través de su Plan de Desarrollo Hidroeléctrico y reafirmar su compromiso con el impulso a las energías renovables, la diversificación de la matriz energética y la creación de oportunidades de inversión y empleo para las generaciones actuales y futuras.