CHOS MALAL - ENCUENTRO INTERNACIONAL - VUELO DE MONTAÑA

Encuentro Internacional de Vuelo a Vela de Montaña en Chos Malal


El Club de Vuelo a Vela de Montaña (CNVVM) invita al XXVI Encuentro Internacional de Vuelo a Vela de Montaña, que se llevará a cabo hasta el 26 de noviembre en el Aeródromo Oscar Reguera de Chos Malal, declarada Capital Internacional del Vuelo a Vela de Montaña por sus inigualables condiciones naturales.

Como novedad, este año se incorpora la “Copa Patagonia”, un nuevo desafío competitivo que distinguirá a los mejores pilotos de la edición. Los participantes podrán disfrutar de las excepcionales corrientes de aire que brinda la Cordillera del Viento, ideales para el desarrollo del denominado “vuelo de onda”, modalidad que permite alcanzar grandes alturas y distancias récord.

El CNVVM pondrá a disposición servicios de remolque, planeador biplaza para adaptaciones y provisión de oxígeno, garantizando las mejores condiciones de seguridad y asistencia técnica para los participantes.

Desde la organización invitan a los pilotos y aficionados a sumarse a esta nueva edición y disfrutar de la experiencia de surcar los cielos de Chos Malal, un verdadero paraíso del vuelo deportivo.

