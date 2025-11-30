Encuentro entre las Asociaciones Sanmartinianas de Puerto Madryn y Caleta Olivia

La Asociación Cultural Sanmartiniana de Puerto Madryn recibió el 26 de noviembre la visita de Argentino del Valle López, integrante y miembro fundador de la Asociación Sanmartiniana de Caleta Olivia (Santa Cruz) y delegado del Instituto Browniano.

La reunión tuvo lugar en la Biblioteca Popular San Martín, espacio donde también funciona la entidad local. El presidente de la Asociación, Lic. Carlos Pascuariello, y el responsable del área educativa, Daniel Márquez, encabezaron el encuentro. Durante la charla, los representantes intercambiaron experiencias, analizaron proyectos en marcha y abordaron el trabajo que ambas instituciones realizan en la Patagonia para promover la figura y los valores del Libertador.

En el marco de la visita, López entregó un ejemplar dedicado de su libro “Cultura, tradición y valores. San Martín, Belgrano, Güemes y Brown, formadores de valores, independencia y defensa nacional”. El autor compartió fragmentos de la obra y dialogó sobre el legado de estos próceres, destacando la vigencia de sus ideales y la importancia de transmitirlos a las nuevas generaciones.