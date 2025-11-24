En Chile protegerán a diez salares y lagunas altoandinas

El Estado chileno dio un paso decisivo al oficializar la protección de diez salares y lagunas en la región de Atacama. Estas áreas, reconocidas como laboratorios naturales, resguardan formas de vida que lograron adaptarse a condiciones extremas.

La medida prioriza la conservación de su biodiversidad por sobre la explotación de recursos minerales. La creación de seis nuevas áreas protegidas eleva la presencia de zonas resguardadas en el norte del país.

La decisión se enmarca en la Estrategia Nacional del Litio, que incorpora criterios científicos para valorar ecosistemas sensibles. Los salares seleccionados integran ambientes únicos, muchos de ellos apenas explorados antes de estos trabajos recientes.

Este proceso también marca la creación de dos Reservas de Región Virgen, la categoría más estricta de protección del país. Se trata de territorios aislados donde los ecosistemas se mantienen prácticamente sin intervención humana. El resguardo apunta a garantizar que este patrimonio ecológico perdure para las próximas generaciones.

Explorar la puna: un viaje hacia lo extremo

Acceder a estas lagunas y salares supone adentrarse en parajes donde la presencia humana es excepcional. Las expediciones científicas debieron enfrentar altura, clima variable y un territorio que exige esfuerzo físico constante.

A cambio, encontraron paisajes prístinos de una belleza poco conocida fuera del Altiplano. En zonas como Laguna Escondida o el Salar de Eulogio, la vida se concentra en puntos específicos donde aún persisten microhábitats.

La observación de microorganismos, invertebrados no descritos y aves altoandinas permitió actualizar la comprensión de su dinámica ecológica. También se identificaron fósiles y formaciones microbianas que remiten a los procesos primitivos de la Tierra.

El registro de estas comunidades revela un sistema vivo que se desenvuelve entre la radiación intensa, noches frías y aguas salobres. Los estromatolitos fósiles, las algas, los bofedales y las especies adaptadas a la aridez confirman su singularidad biológica. Todo esto respalda la urgencia de proteger estos ambientes antes de que la presión humana los transforme.

Ciencia, Estado y territorio

Los estudios que sustentan esta decisión se desarrollaron entre 2024 y 2025 con equipos de diversas disciplinas. Las investigaciones actualizaron información hidrogeoquímica, biológica y paisajística de cada salar evaluado.

El trabajo interinstitucional permitió definir estándares de protección alineados con la legislación ambiental vigente. Estas nuevas áreas protegidas contribuyen a compensar la baja proporción de zonas resguardadas en el norte chileno.

La región presenta ecosistemas frágiles expuestos tanto al cambio climático como a actividades productivas. La expansión de áreas conservadas es un paso clave para equilibrar desarrollo y cuidado ambiental.

La colaboración con comunidades locales e indígenas también fortaleció el proceso. Este enfoque integró conocimientos ancestrales y percepciones territoriales fundamentales para decisiones sostenibles. La protección de salares busca además reconocer su valor cultural y su rol en la memoria del paisaje andino.

Sobre los salares

Los salares son cuencas cerradas donde el agua se evapora y deja depósitos de sales en superficie. Funcionan como ecosistemas extremos donde persisten microorganismos, algas, aves migratorias y fauna especializada.

Sus características físico-químicas permiten estudiar procesos similares a los de la Tierra primitiva. La variabilidad en salinidad, pH y niveles de radiación convierte a cada salar en un ambiente distinto.

Algunos presentan aguas ácidas, otros concentran sales minerales que determinan colores y texturas singulares. Estas diferencias generan microhábitats que sostienen comunidades adaptadas de manera única.

Además de su valor ecológico, los salares poseen relevancia hidrogeológica. Actúan como reservorios de agua subterránea y como indicadores del comportamiento climático del Altiplano. Su preservación permite continuar investigando cómo responden a cambios globales y locales.

Entre los salares protegidos destacan Gorbea, Pedernales y Las Parinas, cada uno con rasgos distintivos. El Salar de Gorbea se reconoce por sus lagunas teñidas de azufre y aguas de pH ácido, únicas a nivel planetario.

En Pedernales, las estructuras microbianas moldeadas por el tiempo componen un paisaje evocador de la vida primitiva. Las lagunas Bravas y Escondida se caracterizan por su aislamiento y pureza ambiental.

En ellas se observan aves altoandinas, herbazales fosforescentes y comunidades acuáticas adaptadas a la salinidad. Estos sectores resguardan procesos ecológicos que solo pueden mantenerse bajo condiciones mínimas de intervención humana.

Otros salares, como La Laguna o el Jilguero, complementan la red al aportar diferentes tipos de humedales y cuencas. Cada uno contribuye a representar la diversidad de ecosistemas del Altiplano chileno. La protección conjunta permite un enfoque integral para conservar este mosaico natural.

Cómo se vive el ecoturismo en los salares

El ecoturismo en estos ambientes se desarrolla bajo pautas estrictas que priorizan la conservación. Las visitas suelen limitarse a sectores habilitados, con recorridos guiados y regulaciones claras para evitar impactos.

La experiencia se centra en la observación responsable de fauna, paisajes y procesos naturales. La altura y las condiciones climáticas extremas añaden un componente de aventura controlada.

Los visitantes suelen prepararse para cambios bruscos de temperatura, radiación intensa y caminos remotos. Este tipo de turismo promueve una conexión profunda con ambientes donde la naturaleza domina por completo.

El modelo busca generar beneficios locales sin comprometer la integridad de los ecosistemas. Pequeñas comunidades pueden ofrecer servicios bajo lineamientos de bajo impacto. Este equilibrio convierte al ecoturismo en una herramienta educativa y de preservación.

Los beneficios de esta iniciativa

La protección de diez salares y lagunas amplía significativamente las áreas de conservación del norte de Chile. La medida fortalece la resiliencia ecológica frente al cambio climático y protege hábitats únicos e irremplazables.

También asegura la continuidad de investigaciones científicas fundamentales para comprender ecosistemas extremos.La creación de áreas protegidas contribuye a una planificación territorial más equilibrada.

Permite armonizar la actividad productiva con el resguardo ambiental y la valoración del patrimonio natural. Además, abre oportunidades para impulsar un ecoturismo controlado y sustentable.

Finalmente, este avance promueve una visión que reconoce a los salares como algo más que recursos minerales. Los posiciona como ecosistemas esenciales para la biodiversidad y la memoria cultural andina. Su conservación se convierte en un compromiso ético hacia las generaciones futuras.