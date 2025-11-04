“El Renault 12 se interpone al paso de la Amarok”: el abogado de Michael Carballo culpó al matrimonio muerto



El abogado de Michael Carballo, el joven que se encuentra detenido por el brutal y fatal accidente en José C. Paz donde un matrimonio falleció y sus tres hijos resultaron heridos, acusó a las víctimas de haberse cruzado, provocando el siniestro.

Juan Carlos Osorio realizó un comunicado al que accedió la agencia Noticias Argentinas en el que aclara que el joven, de 23 años, posee licencia de conducir desde hace seis años.

En las últimas horas se viralizó que Carballo es conocido por su cercanía con el propietario de un local bailable, pero el defensor sostiene que “no es familiar ni allegado de ningún político”, así como tampoco hijo del dueño del boliche Tornado.

Otro punto que expuso en el escrito es que, pese a que en un comienzo se había dicho que conducía alcoholizado, el test realizado en el lugar dio resultado negativo y no se encontraba bajo efecto de ningún estupefaciente: “A los fines de clarificar, hemos prestado el consentimiento para que se les practique exámenes sanguíneos a los fines de descartarlo en sangre”.

Respecto a las víctimas, identificadas como Renzo y Eliana Benítez, señaló que se pusieron a disposición de sus familiares, aunque fue bastante polémico al final del comunicado, debido a que los responsabilizó del siniestro.

“Mi asistido, venía circulando por la avenida 197, con todas las precauciones del caso y no a acceso a velocidad como se rumorea, dónde el rodado Renault 12 se interpone en el paso de la camioneta desencadenando el fatal hecho”, expuso Osorio.

En estos momento Carballo se encuentra detenido y la fiscalía, con personal policial, trabajan a los fines de finalizar las pericias.

El joven está imputado por los delitos de homicidio culposo agravado del matrimonio y lesiones culposas agravadas contra los menores de 7, 11 y 14 años.

Dos de los niños ya recibieron el alta, mientras que la mayor continúa internada, debido a las graves heridas que sufrió.