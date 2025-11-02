El nuevo cuadro tarifario para el ingreso a Península Valdés ya está vigente

Desde el 1 de noviembre de 2025, el Área Natural Protegida Península Valdés aplica un nuevo cuadro tarifario que diferencia los precios según sean visitantes nacionales, extranjeros o residentes de la provincia de Chubut, con beneficios especiales para menores, jubilados, estudiantes y otros grupos.

Los residentes en Chubut deberán abonar $ 7.500, al igual que los menores de entre 7 y 11 años, los jubilados y pensionados, y los alumnos en el marco de viajes de estudio. Por su parte, las personas con discapacidad, los ex combatientes de Malvinas y los menores hasta 5 años podrán ingresar sin cargo.

Para los visitantes nacionales, la tarifa para mayores será de $ 15.000, mientras que los menores entre 7 y 11 años, jubilados, pensionados y alumnos abonarán la mitad, es decir, $ 7.500. Al igual que los residentes, los menores de hasta 5 años, las personas con discapacidad y los ex combatientes de Malvinas ingresarán sin cargo.

En el caso de los visitantes extranjeros, el precio para los mayores será de $ 45.000, y para los menores de entre 6 y 11 años, de $ 22.500. Los menores de hasta 5 años y las personas con discapacidad no deberán abonar entrada.

El nuevo esquema también contempla tarifas especiales para vehículos de transporte de visitantes, incluyendo autos de alquiler, taxis, remises y vehículos de agencias turísticas. Los vehículos de hasta cinco plazas abonarán $ 2.500, los de entre seis y veinte plazas $ 3.000, y los de más de veinte plazas $ 4.000.

Estas modificaciones buscan ordenar el acceso al Área Natural Protegida y brindar beneficios diferenciados según la condición del visitante, manteniendo además la gratuidad para quienes históricamente contaban con acceso sin cargo. Con estas nuevas tarifas, Península Valdés continúa fortaleciendo su gestión turística y ambiental, equilibrando la sustentabilidad con la experiencia de los visitantes.