El debut de Patricia



Mucho se especuló respecto del destino que tendría en el Senado la todavía ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sugiriéndose la posibilidad de que pudiera ser presidenta provisional y así instalarse en la escala sucesoria. Consultada al respecto, una futura senadora nacional oficialista relativizó tal posibilidad diciendo que veía como un destino “más natural” para la excandidata presidencial la jefatura del bloque.

“La necesitamos ahí para que vaya a ordenar”, resumió la encumbrada legisladora anticipando lo que pocos días después se transformaría en una posibilidad muy concreta y que acaba de ser confirmada por la propia Patricia Bullrich.

Quien dicho sea de paso este miércoles se mostró reunida con sus pares y compañeros de bancada, anticipando el rol que ejercerá a partir del 10 de diciembre.

Fuente: Parlamentario