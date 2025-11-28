Dos jóvenes fueron imputados en Rawson por tenencia de cannabis

Personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) de Rawson intervino este jueves por la tarde tras detectar la presencia de dos jóvenes dentro de una fábrica abandonada ubicada en la zona de Mulco Sur, en la intersección de las calles Salta y Roberto Jones.

El procedimiento se registró alrededor de las 18:15, cuando los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo y observaron a dos hombres en el interior de la estructura. Al identificarlos, constataron que uno de ellos, de 22 años, llevaba entre sus pertenencias una sustancia vegetal sospechosa.

Ante esta situación, se convocó al personal de Drogas Peligrosas y Leyes de Rawson, quienes realizaron el test de campo correspondiente. La prueba arrojó resultado positivo para cannabis sativa.

Ambos jóvenes, identificados por las iniciales F.E.A.E. y H.D.V., quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737, mientras que se realizaron las comunicaciones judiciales de rigor.