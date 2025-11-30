Dolavon presentó su agenda de verano con el regreso de Dolavon Playa

La Municipalidad de Dolavon dio a conocer este jueves la agenda de actividades que animará la temporada de verano en el Corazón del Valle. La propuesta incluye el regreso de Dolavon Playa, un show central de Desakta2 y la realización de los históricos Carnavales, consolidando a la localidad como uno de los principales puntos de encuentro de la comarca.

Tras el éxito de su primera edición, Dolavon Playa abrirá nuevamente sus puertas desde el 8 de enero, convirtiendo el predio ribereño en un espacio de disfrute familiar con actividades recreativas, música en vivo y ofertas gastronómicas.

Desde el municipio destacaron que la propuesta crecerá respecto al año pasado: “La primera edición superó todas las expectativas y este año renovamos la apuesta. Queremos que el predio sea el lugar de referencia del Valle, ofreciendo relax, disfrute y seguridad para toda la familia”, señalaron.

Uno de los eventos más esperados será el recital de Desakta2, la banda cuartetera del momento, que actuará el 25 de enero en la Pista de Atletismo, en el marco de Dolavon Playa.

Se prevé una convocatoria masiva para una de las noches más fuertes del verano chubutense.

Las entradas ya pueden adquirirse a través de la boletería digital (buscar el evento “DOLAVON PLAYA 2026 – RECITAL DESAKTA2”).

En el mismo anuncio, el municipio confirmó que los Carnavales de Dolavon, considerados los más importantes de la Patagonia, se desarrollarán el sábado 7, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026.

Serán tres noches con comparsas, murgas y carrozas que volverán a llenar de color, música y alegría las calles de la localidad, convocando a familias de toda la región.

Una temporada que promete

Con este cronograma, Dolavon apuesta a vivir una de las temporadas estivales más concurridas de los últimos años. Desde el municipio invitan a seguir sus redes oficiales para conocer novedades, horarios y detalles de cada actividad.