COMODORO RIVADAVIA - DETENIDO

Detuvieron a un hombre con pedido de captura en un supermercado de Comodoro Rivadavia

Un hombre con pedido de captura fue detenido este sábado por la tarde en un supermercado de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió alrededor de las 17:40 horas en la Cooperativa Obrera, donde personal policial que realizaba un servicio adicional identificó al sospechoso dentro del local.

Tras verificar sus datos en el sistema, los agentes confirmaron que el individuo tenía un pedido de captura vigente dispuesto por el Juez Penal Carlos Tedesco.

De inmediato, se solicitó la presencia de un móvil policial y el hombre fue trasladado a la dependencia de la Comisaría Séptima, donde quedó detenido a la espera de la audiencia de control de detención.

