Detuvieron a dos jóvenes tras ingresar a robar en una vivienda

Durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 3:50, personal de la Comisaría Cuarta de Trelew detuvo a dos hombres que habían ingresado a robar en una vivienda ubicada sobre calle Condarco, entre Cangallo y Fuerte Viejo, en el barrio Juan Manuel de Rosas.

Según el informe policial, el propietario del domicilio se encontraba durmiendo cuando escuchó ruidos en el living. Al bajar a verificar, sorprendió a dos individuos dentro de la casa, quienes escaparon dejando una bicicleta y una consola PlayStation en la entrada.

El damnificado no pudo precisar cómo lograron ingresar los delincuentes, ya que no recordaba si había cerrado la puerta con llave.

Con los datos aportados, los agentes iniciaron un rápido rastrillaje y lograron interceptar a los sospechosos a tres cuadras del lugar, en la intersección de Condarco y Tierra del Fuego. Ambos intentaron huir en distintas direcciones, pero fueron rápidamente demorados.

Durante la intervención, la víctima constató el faltante de la llave de encendido de su vehículo Chevrolet Onix, la cual fue hallada luego en la vía pública, presuntamente arrojada por los ladrones durante la fuga.

Los detenidos, identificados como W.N.A. (31 años) y M.C.E. (19 años), permanecen alojados a disposición de la Justicia y serán sometidos a la audiencia de control de detención.