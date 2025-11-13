Detienen a una mujer trans por un caso de abuso sexual contra un menor en una peluquería de Madryn

La Fiscalía de Puerto Madryn investiga a una mujer trans, identificada como A.C., por la presunta comisión del delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra un menor de edad, hecho que habría ocurrido en una peluquería local.

La investigación está a cargo de la funcionaria de Fiscalía Camila Martinovich, quien solicitó la detención de la imputada luego de que esta no se presentara a dos instancias clave del proceso: el examen mental obligatorio y la audiencia de Cámara Gesell.

Semanas atrás, la Justicia había dispuesto la imputación formal y apertura de la investigación penal preparatoria, tras lo cual se ordenó su arresto. Actualmente, A.C. permanece bajo arresto domiciliario, luego de que la judicatura hiciera lugar a un pedido de la Defensa Pública.

La causa continúa en etapa de investigación, con intervención de equipos técnicos y peritos especializados. El próximo paso será la realización de la Cámara Gesell, donde se recibirá el testimonio del menor en un entorno protegido.

Marco legal

El delito de abuso sexual gravemente ultrajante está previsto en el artículo 119 del Código Penal y contempla penas de cuatro a diez años de prisión. La figura se aplica cuando los hechos afectan de modo particularmente humillante o degradante a la víctima, especialmente cuando se trata de niñas, niños o adolescentes.