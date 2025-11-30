Detienen a un joven en Puerto Madryn acusado de agredir y retener a su pareja

Un joven de 22 años fue detenido este sábado por la mañana en Puerto Madryn, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre un episodio de violencia de género ocurrido en la intersección de las calles Roberto Gámez y Agustín Pujol.

Según informó la Policía del Chubut, personal de la Comisaría Segunda acudió al lugar y encontró a una mujer junto a un hombre. Al ser entrevistada por los uniformados, la víctima denunció que su pareja la había agredido físicamente y que, además, la había impedido retirarse del sitio. También manifestó que el día anterior había sufrido otra agresión por parte del mismo individuo.

Ante esta situación, los agentes procedieron a la aprehensión del joven, identificado por sus iniciales A.U.S.J., de 22 años.

La mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia y recibir acompañamiento especializado.