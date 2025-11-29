Desde el miércoles 3, el Nacional de Gimnasia de Trampolín se desarrolla en Comodoro

Desde el miércoles 3 y hasta el 10 de diciembre, en las instalaciones del Club Ingeniero Luis A. Huergo, se desarrollará el Torneo Nacional de Gimnasia de Trampolín en Comodoro Rivadavia.

Será un evento un torneo histórico para la ciudad y la provincia, ya que tendrá a los mejores exponentes de la disciplina llegados desde distintos puntos del país.

Unos 500 gimnastas llegarán al Nacional

El Torneo Nacional de Gimansia de Trampolín es organizada por la escuela CR Tumbling Club, cuenta con el apoyo y acompañamiento de Comodoro Deportes, y es respaldada por la Confederación Argentina de Gimnasia.

Se va a disputar en las tres modalidades: Tumbling (se desarrollará en la cancha principal), Trampolín y Dobleminitramp (se llevará a cabo en las canchas alternativas).

Competirán alrededor de 500 gimnastas provenientes de Jujuy, Salta, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz y Chubut.

Al respecto, la referente Evangelina Nahuel manifestó que “venimos trabajando hace años y este Nacional para nosotros es la frutilla del postre. Esta temporada por suerte la Confederación nos designó como sede de un evento tan importante y para nosotros es una alegría”.

Nahuel remarcó que “vienen casi 500 gimnastas, que incluyen a la mayoría de la Selección Argentina, y para nosotros es un desafío albergar a tantas personas, y también es un desafío porque es una disciplina nueva. Invitamos a la gente que venga, conozca el deporte y nos acompañe”.