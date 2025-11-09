Denunciaron a Jumbo en Chile por maltrato animal a langostas



En Chile, la Fundación Derecho y Defensa Animal presentó una querella criminal contra la cadena de supermercados Jumbo, acusándola de maltrato animal por la exhibición y manipulación de langostas vivas en distintas sucursales del país. La acción judicial fue admitida a tramitación y se sustenta en registros audiovisuales enviados por ciudadanos, que evidenciarían las condiciones en que se mantenían los crustáceos.

Acuarios pequeños y hervido en vivo

Según la querella, las langostas eran mantenidas en acuarios muy pequeños, sucios y sin alimento. Además, se acusa que, una vez seleccionadas por los clientes, eran hervidas vivas, lo que, según la fundación, constituye una práctica que provoca sufrimiento extremo.

La organización difundió la acción a través de sus redes sociales, señalando: “Presentamos una querella criminal contra Jumbo por maltrato animal, tras constatar la exhibición de langostas vivas en condiciones deplorables en distintas sucursales del país”.

Respuesta de la empresa

Desde la compañía confirmaron estar al tanto de la querella y emitieron un comunicado oficial: “Jumbo informa que está en conocimiento de la acción judicial y se encuentra revisando los antecedentes”.

La empresa aseguró que los procedimientos de manipulación se realizan conforme a la normativa vigente, garantizando “los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria”.

Compromiso con la sostenibilidad: destacaron su programa Sello Azul, que promueve la pesca responsable en todos sus supermercados a nivel nacional.

maltrato animal