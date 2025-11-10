Cuatro detenidos y motos secuestradas por picadas ilegales en el Parque Pesquero

Un operativo conjunto de la Policía del Chubut logró desactivar una carrera ilegal de motos en el Parque Industrial Pesado de Puerto Madryn. El procedimiento se realizó el sábado por la tarde, luego de que un agente que se encontraba fuera de servicio alertara sobre un grupo de motociclistas que realizaban maniobras peligrosas en el sector de calle Ángel Timinieri, frente a la planta pesquera Alta Mares.

De inmediato, intervinieron unidades del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), la División Canes y la Sección Operaciones, que confirmaron la presencia de varios conductores reunidos aparentemente con intención de realizar “picadas”. Ante la llegada de los patrulleros, los jóvenes intentaron huir en distintas direcciones, lo que derivó en una persecución por las calles internas del parque.

Los efectivos lograron interceptar a varios de los motociclistas y procedieron a su aprehensión. En total, se secuestraron siete vehículos: un automóvil Fiat Cronos y seis motocicletas de distintas marcas y cilindradas (Honda CG 150 Titan, Honda GLH 150, Motomel 110, Motomel S2, Mondial 110 y Corven 110).

La intervención estuvo coordinada por la Unidad Regional Puerto Madryn y la Comisaría Segunda, bajo la supervisión de la Dirección de Seguridad. Los detenidos fueron identificados como A.M.A. (29), M.C.D. (23), R.J.A. (22) y H.A.L. (19), mientras que un adolescente de 17 años fue restituido a sus padres conforme al protocolo de actuación con menores.

Fuentes policiales informaron que el personal fiscal de turno dispuso la detención de los cuatro mayores hasta la audiencia de control, y se labraron actuaciones por conducción peligrosa, tentativa de competencia ilegal y resistencia a la autoridad.