

Más de 13,9 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para responder “Sí” o “No” este domingo en la consulta popular que incluye una pregunta sobre si están o no de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución.

Los electores también deberán pronunciarse sobre otras tres preguntas del referendo relacionadas con eliminar la prohibición a establecer bases militares extranjeras en Ecuador, reducir el número de legisladores y suprimir el financiamiento estatal a los partidos políticos, según supo Noticias Argentinas con información de la agencia Xinhua.

Los detalles

El Consejo Nacional Electoral CNE precisó en un comunicado que durante el período de silencio electoral que se extenderá hasta las 17:00 hora local del próximo domingo, queda prohibida la difusión de cualquier tipo de propaganda electoral, así como la emisión de información por parte de instituciones públicas. Tampoco se ppueden difundir encuestas, opiniones o imágenes que puedan influir en la decisión del electorado, ni se podrán realizar mítines, concentraciones ni otros actos o programas de carácter electoral.

El silencio electoral rige luego de que a la medianoche del jueves concluyeron los 13 días de campaña electoral destinados a convencer a los ecuatorianos de votar respecto a las cuatro preguntas del plebiscito impulsado por el Gobierno. El CNE agregó que a partir del mediodía de este viernes y hasta el mediodía del lunes 17 de noviembre, rige en el país la Ley Seca, que prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas.

En Ecuador, donde el voto es obligatorio, el CNE llevó también a cabo a primera hora de este viernes la jornada conocida como “Voto en Casa”, en la que sufragaron 597 electores a escala nacional, distribuidas en 174 Juntas Receptoras del Voto Móvil. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, declaró a periodistas que este proceso permite ejercer el derecho al sufragio desde los hogares a personas mayores de 50 años y que tienen discapacidad física igual o superior al 75 %.

La Policía y las Fuerzas Armadas tienen listo a su vez el operativo para garantizar el orden y la seguridad en la jornada de votación del domingo con el despliegue de más de 100.000 uniformados en todo el país. Los comicios serán vigilados por más de 800 observadores nacionales e internacionales acreditados, que ya se encuentran en el país para coordinar un trabajo operativo.

Un total de 8.642 presos sin sentencia condenatoria ejecutoriada en Ecuador votaron anticipadamente este jueves, previo al resto de los electores.La presidenta del CNE, Diana Atamaint, inauguró la jornada de votación en una ceremonia oficial en Quito, donde destacó que el ejercicio constituye un hito de inclusión democrática en el actual proceso electoral. “Con ello, reafirmamos que la democracia ecuatoriana se sostiene en el respeto y en la igualdad de derechos para todas las personas”, expresó Atamaint.

La jornada de votación anticipada se desarrolló en 41 centros penitenciarios, ubicados en 20 de las 24 provincias del paísiiRidQ , bajo estrictas medidas de seguridad en coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, así como el Registro Civil, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De manera inicial, unos 9.000 presos estaban habilitados para votar, pero la cifra disminuyó luego de que el CNE suspendió por motivos de seguridad la jornada electoral en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro (sur).

Este centro penitenciario fue escenario el pasado 9 de noviembre de una revuelta carcelaria que dejó 31 reclusos fallecidos. El CNE precisó que el escrutinio de la votación de los presos se realizará el domingo 16 de noviembre a partir de las 17:00 hora local, momento en que se cerrarán las votaciones en todo el territorio ecuatoriano.

