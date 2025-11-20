Conicet suma un investigador para consolidar línea estratégica en cáñamo industrial



El IPEEC confirmó el ingreso del Dr. en Biología Tomás Bosco a la Carrera del Investigador Científico (CIC) del CONICET, un reconocimiento que fortalece la investigación en cultivares de cáñamo adaptados a las condiciones edafoclimáticas de la provincia del Chubut. Con este nombramiento, el instituto consolida una línea de trabajo con enorme potencial productivo, ambiental y estratégico para la Patagonia.

El proyecto de investigación del Dr. Bosco, dirigido por la Dra. Yanina Idaszkin (IPEEC) y co-dirigido por el Dr. Gregorio Bigatti (IBIOMAR), apunta al desarrollo de cultivares de Cannabis sativa L. y a la evaluación de su desempeño en distintos ambientes de la provincia, su capacidad de secuestro de CO₂ y su potencial para impulsar una cadena productiva regional sostenible. La iniciativa también contempla el uso de aguas residuales industriales como alternativa de riego, promoviendo enfoques de economía circular y uso eficiente del recurso hídrico.

Desde el IPEEC señalan que este avance científico tiene una importancia estratégica: la provincia suma así un recurso humano altamente capacitado y comprometido con el desarrollo regional. El trabajo del Dr. Bosco, quien además es ingeniero agrónomo, se integra a las investigaciones en cannabis medicinal del CCT CENPAT-CONICET, aportando bases científicas esenciales para el cultivo de cáñamo en escenarios productivos y ambientales diversos.

El instituto destaca además el recorrido de Bosco, quien durante años se desempeñó como Profesional de Apoyo (CPA) del IPEEC: “Su ingreso a la CIC representa un caso ejemplar de crecimiento personal y consolidación institucional, y reafirma el valor de formar, acompañar y proyectar investigadores que fortalezcan la ciencia pública en Chubut y la Patagonia”.