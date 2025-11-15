CENTRO DE SALUD - OBRAS - PUERTO MADRYN

Concretan mejoramiento integral del CAPS Ruca Calil en Puerto Madryn


Avanzan las obras de mejoramiento integral del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Ruca Calil, ubicado en Marzullo entre Albarracín y España, en el barrio Perón de la ciudad de Puerto Madryn.

El secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, destacó que “es una obra importante porque en este Centro de Salud se atienden más de 30 mil vecinos de Puerto Madryn”, por lo que remarcó que “esta intervención permitirá que los vecinos cuenten con un espacio moderno, accesible y seguro, lo que representa un paso más en la mejora del sistema sanitario de la ciudad”.

Asimismo, Tórtola subrayó que “estas acciones forman parte del compromiso del gobernador Ignacio Torres de mantener y fortalecer la infraestructura sanitaria en toda la provincia, garantizando que cada establecimiento cuente con las condiciones necesarias para una atención de calidad”.

Detalles de la obra

El funcionario provincial explicó que “las tareas incluyen la renovación completa de los baños públicos, la adecuación de muros, cielorrasos y cubierta, además de la refacción del entorno exterior, que contempla la reconstrucción de veredas y la instalación de una nueva torre metálica para el tanque de reserva de agua potable”.

Funcionamiento del servicio de salud

Desde la cartera de infraestructura de la provincia se informó asimismo que durante el período de ejecución de las obras, el CAPS Ruca Calil permanecerá cerrado al público, dado que las intervenciones interfieren con el normal desarrollo de las actividades que allí se llevan adelante.

Ante ello se solicita a los vecinos del sector mantenerse informados a través de los comunicados oficiales de la Secretaría de Salud mientras se desarrollen los trabajos.

