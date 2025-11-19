Buscan intensamente a una adulta mayor en Puerto Madryn

Las fuerzas de seguridad de Puerto Madryn mantienen activo un amplio operativo para dar con el paradero de Eva García, de 80 años, quien se encuentra desaparecida desde el 16 de noviembre, alrededor de las 18 horas, cuando se ausentó de su vivienda ubicada sobre Avenida Gales al 2500.

Según informó la División Policial de Investigaciones, a través de la Oficina de Búsqueda de Personas, se activó el protocolo correspondiente apenas se conoció la situación y se desplegó un dispositivo de rastreo de gran escala en la zona oeste de la ciudad. El operativo incluye rastrillajes terrestres coordinados, la Brigada Montada, canes adiestrados para búsqueda de personas y drones, que permiten ampliar la cobertura y revisar sectores de difícil acceso.

Al momento de su desaparición, García vestía un pantalón de jean azul, un buzo beige y zapatillas negras. De acuerdo con la descripción brindada por los investigadores, es de tez trigueña, contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros y tiene cabello castaño corto.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier información que pueda aportar a la investigación sea comunicada de inmediato a la comisaría más cercana, al 101 o al teléfono 2804-562486.

El operativo continúa activo y, según indicaron desde la fuerza, se intensificará en las próximas horas con el objetivo de dar con el paradero de la mujer.