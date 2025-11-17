ATE CONICET denunció persecución y criminalización de la protesta en el CENPAT

Desde ATE expresó su rechazo a lo que califican como “una avanzada contra la manifestación pacífica” realizada en el Centro Nacional Patagónico (CCT CENPAT) de Puerto Madryn, en el marco de los reclamos por el vaciamiento del sistema científico. Según indicaron, la situación se remonta al 20 de septiembre de 2024, cuando el presidente del CONICET, Daniel Salamone, visitó las instalaciones del organismo y encabezó un plenario con una amplia participación de trabajadores.

De acuerdo con el comunicado difundido por el gremio, un grupo de personas recibió a Salamone en el ingreso al establecimiento con banderas y cánticos en defensa de la ciencia pública, entre ellos la consigna “la ciencia no se vende, se defiende”. A raíz de esa manifestación, aseguran que dentro del CONICET se inició un proceso sumarial en noviembre de este año contra quienes participaron de la protesta.

ATE CONICET consideró la medida como “un claro intento de acallar voces críticas” dentro del organismo y advirtió que el proceso disciplinario constituye “un hecho gravísimo de abuso de autoridad y persecución laboral y sindical”. La organización remarcó que la protesta fue pacífica y que la respuesta institucional representa un riesgo para quienes defienden la ciencia pública y condiciones laborales dignas.

Desde el gremio solicitaron que se ponga fin a las medidas disciplinarias y reafirmaron su compromiso con la defensa del sistema científico argentino, en un contexto que describen como de retrocesos desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Alberto Weretilneck, diego santilli

Weretilneck llega diezmado a La Rosada
Etiquetas: senadores

Jura en la Cámara Alta
Etiquetas: argentina, G20, margarita stolbizer

Alerta bloqueo en el G20

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: pib, superávit

El Gobierno sostuvo el superávit fiscal en octubre
Etiquetas: chubut, viento

Provincia declaró el estado de emergencia climática en Chubut
Etiquetas: alerta meteorológica, corte de energía, polvo en suspensión, tránsito

Corte de energía e interrupción del tránsito en Comodoro Rivadavia