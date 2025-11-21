Apuntalar organiza una mateada abierta para hablar sobre violencia digital

La Fundación Apuntalar realizará el próximo martes 25 de noviembre, a las 18:30, una jornada especial en su sede de Rosario 892, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actividad, titulada “Mateada con Mujeres”, propone un espacio comunitario para compartir experiencias e incorporar herramientas frente a las diferentes formas de violencia digital, una problemática que crece en la vida cotidiana.

El encuentro contará con la participación de la Dra. Natalia Molina, especialista en delitos informáticos, ciberviolencias, grooming y difusión indebida de imágenes en entornos digitales. La propuesta se desprende de la capacitación “Herramientas de acción contra las violencias”, impulsada por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut en conjunto con Apuntalar.

“Hay que poner comunidad”

La presidenta de la Fundación, Cristina Alcalá, explicó que la iniciativa surgió con la intención de extender la capacitación más allá del ámbito docente donde se dictó inicialmente.

“En tiempos de individualidad, hay que poner comunidad. No queríamos que esta valiosa información quedara solo en manos de los docentes; creemos que todas las mujeres y familias necesitan acceder a estas herramientas”, señaló.

Alcalá destacó además que la fecha fue elegida por el Superior Tribunal de Justicia, encabezado por la Dra. Camila Banfi Saavedra, quien impulsa acciones de sensibilización centradas en las violencias contemporáneas, especialmente las que se expresan en los entornos digitales.

Ejes de la charla

Durante la mateada se abordarán temas como ciberacoso, difusión no consentida de imágenes, grooming, explotación sexual infantil en línea, mecanismos de denuncia y herramientas para acompañar a niñas, niños y adolescentes en el uso seguro de tecnologías.

Convocatoria abierta

La propuesta es gratuita y está destinada a mujeres mayores de 16 años. Las interesadas pueden acercarse directamente con un mate o inscribirse previamente para facilitar la organización.

“Queremos un espacio cálido, accesible y sencillo; de temas difíciles ya tenemos muchos. Por eso invitamos a conversar, preguntar y despejar dudas con especialistas que trabajan con la letra chica de estos casos”, agregó Alcalá.

La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y, posteriormente, se realizará el cierre formal de la capacitación desarrollada junto al Poder Judicial.