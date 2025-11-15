PUERTO MADRYN - VIVERO

Anunciaron una nueva edición del Vivero Abierto de Puerto Madryn


Desde el próximo lunes 17 al viernes 21 de noviembre, en el horario de 8 a 12 horas en la Dirección de Forestación ubicada en Paso de los Libres 539, el Vivero Municipal abrirá nuevamente sus puertas para ofrecer las plantas y árboles producidos en ese espacio.
El Vivero, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y coordinado por Sandra Jindra, muestra con estas actividades la forma en que desarrolla su trabajo y colabora con la forestación de la ciudad a precios accesibles.
La iniciativa fomenta la participación de la comunidad en el cuidado de la vegetación así como la conservación del ambiente.
El espacio municipal produce diversas y numerosas especies. En esta oportunidad, los vecinos que se acerquen podrán llevarse: aguaribay, acacia, fresno, catalpa, ginkgo biloba, paraíso variedado, rosa de siria, árbol del cielo. También habrá plantas y arbustos como malvones, geranios, romero, ligustrinas, agapanthus, dietes, achiras, zampas, berberis, entre otras.
Cabe destacar que generalmente, se destinan al embellecimiento de distintos espacios públicos como plazas, costanera, bulevares y rotondas.

