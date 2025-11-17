Alerta meteorológica: Guardias mínimas y servicio de emergencias en Salud



El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, informó que ante las alertas por fuertes vientos previstas para este lunes 17, se establecieron protocolos para el funcionamiento de los establecimientos sanitarios en toda la provincia.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, rige una alerta roja por vientos en los departamentos de Meseta de Río Senguer, Sarmiento, Escalante y el Sudoeste de Florentino Ameghino, teniendo en cuenta que, en estas zonas, los establecimientos de salud deberán garantizar la atención mínima esencial, priorizar la seguridad del personal y de los usuarios, y evitar actividades o traslados que no sean indispensables.

Asimismo, se mantienen vigentes las alertas naranja y amarilla en otras áreas del territorio provincial. En ambos casos, la Secretaría de Salud indica mantener la actividad normal con extrema precaución en la circulación, evitando traslados que no sean urgentes y reforzando las medidas de resguardo en los establecimientos.

En ese marco, se reiteró desde la Secretaría de Salud, que estará garantizada la atención sanitaria ante cualquier eventualidad, y que se informarán las novedades de forma actualizada a través de las redes oficiales.