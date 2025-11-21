Abren las preinscripciones para las carreras de los Institutos de Formación Docente en Chubut

El Ministerio de Educación de Chubut habilitó el período de preinscripción para las carreras que se dictan en los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD). La gestión se realiza únicamente a través del sistema DINO, donde los aspirantes deben ingresar a Gestiones y seleccionar Preinscripción ISFD.

Quienes utilicen la plataforma por primera vez deberán completar datos personales como fecha de nacimiento, nombre, DNI, teléfono y correo electrónico. Toda la información, según indicó la cartera educativa, se resguarda en un sistema que permite organizar el ciclo lectivo con mayor precisión en toda la provincia.

Nuevas propuestas académicas

De cara al ciclo 2026, se incorporan carreras que se dictarán por primera vez en distintos puntos del territorio. Entre ellas figuran la Tecnicatura Superior en Economía Popular, Social y Solidaria, el Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura con orientación regional, y la Tecnicatura en Periodismo Deportivo, orientadas a perfiles profesionales emergentes.

Consulta de la oferta

La oferta completa puede consultarse en el portal oficial chubut.gob.ar/NivelSuperior o a través de los canales institucionales de cada instituto. Allí se informan las carreras habilitadas, requisitos y plazos.

Desde la cartera educativa recordaron que esta instancia es una preinscripción, y que cada institución comunicará luego los pasos para completar la inscripción definitiva.