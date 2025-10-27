Vuelve la visita nocturna al Glaciar Perito Moreno



Tras más de dos décadas de suspensión, el Parque Nacional Los Glaciares volverá a habilitar la excursión nocturna al Glaciar Perito Moreno durante las noches de Luna Llena, una propuesta que marcó a generaciones de visitantes y operadores turísticos en El Calafate. La iniciativa fue oficializada por la Intendencia del Parque, que detalló las condiciones para otorgar permisos especiales a prestadores habilitados.

Una experiencia única

La reedición de esta actividad responde a un pedido de la AAAVyT El Calafate, y se enmarca en una estrategia de diversificación de experiencias dentro del área protegida, actualmente evaluada por la Comisión Asesora Local (C.A.L.).

La primera edición coincidirá con la Superluna del Castor, el próximo 5 de noviembre, cuando el satélite natural se encuentre en su punto más cercano a la Tierra, ofreciendo una iluminación natural excepcional sobre el glaciar.

Las visitas se habilitarán entre el 3 y el 7 de noviembre, en el horario de 20:00 a 24:00, con retiro obligatorio de las pasarelas antes de las 23:30. El cronograma se ajustará según la duración de la luz diurna.

Condiciones de acceso y seguridad

La Intendencia aclaró que se trata de una prueba piloto, orientada a evaluar protocolos de seguridad, control y conservación ambiental. La actividad no estará abierta al público general: solo podrán participar quienes contraten la excursión a través de operadores turísticos autorizados, que deberán contar con vehículos de hasta 24 plazas y equipamiento de comunicación.

Los visitantes deberán llevar linternas, tener su entrada abonada previamente y estarán siempre acompañados por guías profesionales y personal de Guardaparques. Los sanitarios permanecerán habilitados durante el horario nocturno.

En los próximos días, las agencias locales difundirán los itinerarios, tarifas y mecanismos de reserva, para una experiencia que promete recuperar una de las postales más emblemáticas del turismo patagónico: el Glaciar Perito Moreno iluminado por la luna.