Votó el gobernador Ignacio Torres



El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, habló antes de emitir su voto en la ciudad de Trelew y expuso que la provincia “está aprendiendo a escribir su propio destino” y comentó cómo será la jornada de este domingo.

“Voy a estar en un almuerzo en Puerto Madryn y en el cierre en Rawson esperando los resultados”, contó y destacó que ya habló con los candidatos, que están en Comodoro Rivadavia para votar: “Terminan y vienen”.

Sobre la jornada, expuso: «Se vive con mucha tranquilidad, en un sistema nuevo. En esta provincia también hay un plebiscito que excede a la votación de candidatos y ese debate es muy importante».

«Chubut está aprendiendo a escribir su propio destino. Va a ser un antes y un después, aunque muchos se pongan nerviosos con este plebiscito», remarcó.

Foto: Gentileza Rodrigo Mansilla