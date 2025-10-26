CLAUDIO VIDAL - ELECCIONES 2025 - SANTA CRUZ

Vidal llamó a «votar con compromiso y esperanza»


El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, emitió su voto temprano en la mañana de este domingo.

«Hoy no es un día más, sino un día de democracia que marca el rumbo del país que queremos.
También es una jornada de reflexión, en la que esperamos que los vecinos y vecinas concurran a votar con compromiso y esperanza», expresó el Gobernador.

Expresó que «se trata de una elección distinta, con un sistema de votación más transparente y ágil, pensado para favorecer la participación ciudadana. Sigamos construyendo una Santa Cruz mejor», alentó Vidal.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

TERMÓMETROS

Etiquetas: Fátima Florez, Javier Milei, Mar del Plata

Show en vivo con Milei
Etiquetas: andrea cristina, Carlos Linares, edith terenzi, senadores

Asistencia perfecta
Etiquetas: javie milei, jesús maría

Milei en el escenario de Jesús María

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: detenido, robo, TRELEW

Detenido por robo en Trelew
Etiquetas: MANUEL ADORNI, YPF

Adorni asume como director de YPF por el Estado Nacional
Etiquetas: Abierto de Australia, Elena Rybakina, Tenis

Rybakina se impuso ante Sabalenka y se quedó con el Abierto de Australia