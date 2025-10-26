Vidal llamó a «votar con compromiso y esperanza»



El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, emitió su voto temprano en la mañana de este domingo.

«Hoy no es un día más, sino un día de democracia que marca el rumbo del país que queremos.

También es una jornada de reflexión, en la que esperamos que los vecinos y vecinas concurran a votar con compromiso y esperanza», expresó el Gobernador.

Expresó que «se trata de una elección distinta, con un sistema de votación más transparente y ágil, pensado para favorecer la participación ciudadana. Sigamos construyendo una Santa Cruz mejor», alentó Vidal.