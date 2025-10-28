Un pingüino de Chile perdió más del 50% de su población



El pingüino de Humboldt, una icónica especie chilena, pasó oficialmente de estado “vulnerable” a “en peligro” en dicho país; así lo reveló el 20° Proceso de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medio Ambiente de Chile.

Las principales amenazas

El pingüino de Humboldt, una icónica especie chilena, mide entre 67 y 72 centímetros, pesa unos 5 kilos y presenta plumaje negro en el dorso y pecho blanco.

La pesca de enmalle es hoy una de las principales causas de muerte de estos ejemplares, ya que los pingüinos quedan atrapados en las redes pesqueras.

La sobrepesca de sardina y anchoveta, presas principales del pingüino de Humboldt, también redujo drásticamente su disponibilidad de alimento, lo que amenaza su supervivencia.

Por otro lado, el fuerte brote de influenza aviar de 2023 probablemente causó la muerte de muchos pingüinos, según investigadores del proyecto UNAB-SPHENISCO.

Al año siguiente, en 2024, el fenómeno climático El Niño también redujo drásticamente la disponibilidad de alimento. Esto impidió a los pingüinos reproducirse durante todo el año.

Finalmente, los efectos del cambio climático en las corrientes marinas también han contribuido a mermar el número de estas aves en la costa chilena.

“«Esta nueva clasificación del pingüino de Humboldt es una señal de alerta que debemos tomar en serio”, expresó la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

“Esta especie, tan querida por los chilenos, refleja los impactos del cambio climático y la presión sobre nuestros ecosistemas marinos”, consideró la Ministra. Y agregó: “Protegerla es proteger el futuro de nuestro país costero”.

En Perú, por otro lado, las poblaciones de pingüinos de Humboldt también disminuyeron debido a la gripe aviar y el fenómeno climático de El Niño, que aleja las aguas ricas en peces.

Aunque esta clasificación por lo pronto corresponde a Chile, los expertos esperan que se incluya el riesgo de la especie a nivel global en las próximas actualizaciones de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.

¿Es posible la recuperación del pingüino de Humboldt?

Alejandro Simeone, investigador del Instituto One Health de la Universidad Andrés Bello, explicó que la especie sí se puede recuperar, pero el proceso tomaría bastante tiempo.

“Esta recuperación no es rápida, no es que se vaya a lograr en unos pocos años”, señala Simeone.

El experto explica que hay que tomar en cuenta la biología de la especie, que es de recuperación lenta y se reproduce por primera vez recién a los cuatro o cinco años.

También es necesario “tratar de revertir o disminuir las amenazas que tiene la especie, principalmente en el mar”, afirma el investigador.

Las consecuencias de su desaparición

Una posible desaparición del pingüino de Humboldt sería un fuerte golpe para los ecosistemas, ya que “es un depredador importante que se alimenta de peces”. Por lo tanto, es parte relevante de las tramas tróficas de los ecosistemas marinos del Pacífico sudamericano.

Para los humanos, significaría perder una especie icónica y emblemática, además de una importante atracción turística en las costas chilenas.

Los servicios ecosistémicos que prestan estos animales son importantes elementos culturales, según destacan los especialistas.

“Ya estamos actuando. Avanzamos con el Plan RECOGE del pingüino de Humboldt, el Plan de Acción de Aves Marinas y el Plan de Manejo del ACMU Archipiélago de Humboldt”, destacó la ministra Maisa Rojas.

Estas medidas buscan proteger integralmente el hábitat y futuro de esta especie marina.

Este 20° Proceso de Clasificación actualizó el estado de conservación de 70 especies nativas del país, tras 18 meses de trabajo entre especialistas, universidades y servicios públicos. El trabajo incluyó también una consulta ciudadana nacional que reveló un aumento de especies en riesgo y dejó un llamado urgente a la acción para preservarlas.

Alejandro Simeone participó de la recolección de datos para el Ministerio como parte del proyecto UNAB-SPHENISCO, que recopiló información de décadas sobre las poblaciones de estas aves no voladoras.

La protección del pingüino de Humboldt muchas veces también beneficia a otras especies que son parte del ecosistema marino chileno.