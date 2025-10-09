COMODORO RIVADAVIA - DETENIDO - HOMICIDIO

Un detenido por el homicidio de un joven en Comodoro Rivadavia


La División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia, secuestró el vehículo involucrado en los ataques con arma de fuego que provocaron la muerte de un hombre de 25 años en el exterior de una estación de servicio, durante la madrugada del lunes 6 de octubre.

En relación con las tareas investigativas, también fue detenido uno de los coautores del crimen.

Cabe recordar que, en el mismo ataque, otra persona resultó herida y permanece internada en el hospital local, a la espera de una evolución favorable.

El procedimiento se suma a diversas diligencias investigativas realizadas en distintos puntos de la ciudad, donde se obtuvieron elementos de interés que permitirán esclarecer las circunstancias del suceso.

Trabajos de investigación

La Policía del Chubut continúa con el relevamiento de las diferentes cámaras de seguridad puestas en puntos estratégicos de la ciudad de Comodoro, análisis de testimonios y otras medidas que contribuyan a conformar un panorama integral del caso.

