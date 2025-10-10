Trump sugirió que España sea expulsada de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves expulsar a España de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por haberse negado a incrementar su gasto en defensa.

«No tienen excusa para no hacerlo», dijo Trump a los reporteros en la Casa Blanca, durante una reunión con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, de visita en Estados Unidos.

«Francamente, quizá deberían echarla de la OTAN. Van a tener que empezar a hablar con España», aseveró Trump, y añadió que «Tienen que llamar y averiguar por qué está rezagada».

Bajo presión de Trump, los miembros de la OTAN acordaron en junio elevar su gasto militar a cinco por ciento del producto interno bruto (PIB) para 2035.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó el objetivo y dijo que es «incompatible con nuestro Estado de bienestar y nuestra visión del mundo».