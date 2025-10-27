DONALD TRUMP - JAVIER MILEI

Trump felicitó a Milei: “No solo ganó, sino que ganó por mucho”


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió un nuevo mensaje a Javier Milei, luego del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la jornada de ayer, al afirmar que “no solo ganó, sino que ganó por mucho”.

En la misma línea, y además de volver a felicitarlo, afirmó que la victoria del mandatario argentino fue “aplastante” y que, con estos resultados, la Argentina “justificó la confianza” que depositó el Gobierno norteamericano.

Estas declaraciones fueron realizadas por Trump al llegar a Japón, en el marco de una visita oficial al país asiático.

Además, señaló que el triunfo de Milei tuvo un “nivel inesperado” y lo vinculó implícitamente con “la importante ayuda” que Argentina recibió por parte de su Gobierno.

“Fue algo grandioso. Le doy mucho crédito a Scott (Bessen), Jamieson (Greer) y Marco (Rubio) porque estamos manteniendo relaciones con muchos países de Sudamérica y estamos logrando una posición muy fuerte allí”, añadió.

